Bonner comete erros e internet, Marina e Ciro não perdoam; veja os memes

William Bonner riu do próprio erro, após esquecer de sortear o tema com o qual Marina Silva deveria formular sua pergunta (foto: Reprodução/TV Globo)

O editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner, cometeu duas gafes durante o debate dos presidenciáveis exibido pela TV Globo nesta quinta-feira (4). Ao chamar Marina Silva (Rede) ao centro para questionar outro candidato, o mediador se esqueceu de sortear o tema. Em tom irônico, a concorrente ao Palácio do Planalto disse: “jornalistas...”.









Cerca de 40 minutos depois, nova confusão envolvendo a ex-ministra e o apresentador. Após confrontar Fernando Haddad (PT), Marina se dirigia de volta à sua cadeira, mas foi interrompida por Bonner, como se o debate não houvesse acabado. Mais uma vez, a candidata soltou um “jornalistas...”.



Desta vez, porém, o mediador não deixou barato e, humildemente, afirmou que o erro era só dele, não da categoria como um todo. "Segundo erro da noite. Eu vou fazer um ranking com meus erros. A culpa é só minha, não dos jornalistas", afirmou.



Momentos depois, já no quarto bloco, Bonner mais uma vez se esqueceu de sortear o tema com o qual Ciro Gomes (PDT) questionaria outro candidato. "Acabei de merecer ganhar seu voto (sobre ser mais rápido que o ponto eletrônico). É assim que vou governar o Brasil", disse o pedetista ao corrigir o jornalista. As afirmações arrancaram risadas da platéia presente ao estúdio.



No encerramento do debate, Bonner pediu desculpas aos participantes e aos telespectadores pelas falhas, mas já era tarde. Assim como os candidatos da Rede e do PDT, a internet aproveitou a oportunidade para zombar de William Bonner e para repercutir outros momentos durante o debate. Veja as melhores reações do Twitter:





esse debate estaria bem mais interessante se o cabo estivesse no lugar do bonner pic.twitter.com/rcdMYGDjvo %u2014 on the wings (@Pieg) 5 de outubro de 2018