Pesquisa Datafolha para o Senado em Minas Gerais: Dilma, 27%; Pacheco, 19%; Viana, 16%;

Nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira para o Senado em Minas Gerais mostra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em primeiro com 27% das intenções de voto. Já a disputa pela segunda vaga segue embolada com Rodrigo Pacheco (DEM) com 19%, Jornalista Carlos Viana (PHS) com 16% , Dinis Pinheiro (SD) com 15% e Fábio Cherem (PDT) com 13%.



A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi realizado nos dias 3 e 4 de outubro em 72 municípios. Foram ouvidos 1.585 eleitores.





Confira a lista completa com todos os candidatos:





Dilma Rousseff (PT): 27%





Rodrigo Pacheco (DEM): 19%





Jornalista Carlos Viana (PHS): 16%





Dinis Pinheiro (SD): 15%





Fábio Cherem (PDT): 13%





Rodrigo Paiva (Novo): 9%





Coronel Lacerda (PPL): 5%





Bispo Damasceno (PPL): 5%





Miguel Correa (PT): 4%





Professor Túlio Lopes (PCB): 4%





Duda Salabert (PSOL): 3%





Vanessa Portugal (PSTU): 2%





Ana Alves (PCO): 2%





Kaká Menezes (Rede): 1%





Edson André dos Reis (Avante): 1%





Brancos/nulos para 1ª vaga: 15%





Brancos/nulos para 2ª vaga: 20%





Não sabe 1ª vaga: 15%





Não sabe 2ª vaga: 25%