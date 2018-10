Bolsonaro grava vídeo de apoio a Dinis Pinheiro

O candidato a uma das vagas ao Senado por Minas pelo Solidariedade, Dinis Pinheiro, publicou em suas redes sociais um vídeo em que recebe apoio do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL).





Nas imagens afirma que Pinheiro está “alinhado” em ideias com ele e por isso pede votos para que ele integre a nova formação de parlamentares na Casa.“Um apelo que faço a todos vocês que me seguem e tem um carinho por mim e que, obviamente, também tenho por vocês. Vamos eleger um senador perfeitamente afinado conosco”, afirma.Na mais recente pesquisa Ibope divulgada para o Senado, a ex-presidente Dilma (PT) aparece na frente com 29% das intenções de voto.Já a disputa pela segunda vaga continua acirrada entre o jornalista Carlos Viana (PHS), o deputado federal Rodrigo Pacheco (DEM) e o ex-deputado estadual Dinis Pinheiro (SD) empatados tecnicamente com os índices de 17%, 15% e 14%, respectivamente.