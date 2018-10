FHC encabeça manifesto de intelectuais pró-Alckmin

Faltando cinco dias para o primeiro turno das eleições, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso encabeça um manifesto em defesa da candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência, que foi lançado nesta terça-feira, 2, e conta com 91 assinaturas.



Além de FHC, entre os signatários estão o economista Samuel Pessôa, o cientista político Rubens Figueiredo, o cineasta João Batista de Andrade, o administrador Guilherme Setúbal e o educador Cláudio Moura e Castro. O manifesto foi organizado por Rubens Figueiredo, Antonio Lanzana, Gustavo Dedivitis, José Álvaro Moisés e Roberto Macedo.



O texto diz que o Brasil precisa de um "compromisso radical com a democracia" e defende a realização de reformas. A iniciativa ocorre em um momento delicado para a campanha de Alckmin, que na mais recente pesquisa Ibope/Estado/TV Globo apareceu com 8% das intenções de voto.