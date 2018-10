Governo de MG anuncia escala de outubro com unificação do pagamento aos servidores

O governo de Minas também antecipou a data da primeira parcela em relação a setembro (foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A. Press)

Escala de pagamento de outubro

O governo de Minas anunciou na manhã desta terça-feira (2) a unificação da escala de pagamento para todos os servidores mineiros. Os salários serão depositados nos dias 11 e 26 de outubro.De acordo com o formato definido, no dia 11 de outubro, os servidores recebem até R$ 3 mil. Isso vale para funcionários ativos e inativos de todas as carreiras do estado.No dia 26 de outubro, o governo paga o restante dos salários.O comitê de representantes dos servidores e do estado se reuniu para fechar as datas. Segundo o governo, não vai haver atraso na escala, a exemplo do que ocorreu em meses anteriores.No mês de setembro, o estado unificou a última parcela para todas as categorias, antecipando a data inicialmente anunciada para os funcionários da educação e demais categorias.A isonomia no pagamento é uma das principais queixas do grupo, já que o governo adotou a postura de priorizar os servidores da segurança pública e Fhemig, depositando os contracheques deles antes dos demais.O comitê dos servidores marcou nova reunião para o dia 22 de outubro para começar as conversas sobre o 13° salário.

Dia 11/10 (quinta-feira) – 1ª parcela

Até R$ 3.000,00

Para TODOS os servidores (ativos, inativos e pensionistas);



Dia 26/10 (sexta-feira)- 2ª parcela

O valor restante dos salários de TODOS os servidores (ativos, inativos e pensionistas).