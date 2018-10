(foto: / AFP / EVARISTO SA )

O juiz Sergio Moro, responsável pela Operação Lava-Jato, quebrou o sigilo de parte do acordo de colaboração de Antonio Palocci com a Polícia Federal. A quebra de sigilo ocorreu nesta segunda-feira. O acordo foi firmado com a Polícia Federal, no fim de abril. Anteriormente, Palocci tinha tentado fechar um acordo com o Ministério Público Federal (MPF), mas sem sucesso.