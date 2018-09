O candidato ao governo de Minas João Batista Mares Guia (Rede), fez caminhada na Feira do Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH, na manhã deste domingo e defendeu escolas em tempo integral. Mares Guia classificou como assustador e avassalador o número de desempregados entre a população jovem, nas periferias e na população de baixa renda.





Mares Guia fez corpo a corpo na Feira do Palmital, em Santa Luzia (foto: Manuel Marçal/Divulgação)

"Por isso, em nosso programa de governo temos insistido na área da educação com escolas de ensino médio em tempo integral em locais como este, nas regiões de periferia. Formando um centro de convivência de esportes, de cultura, de música, de teatro, de danças, de artes plásticas e mais oficinas de tecnologias e audiovisuais”, afirmou.

Além do aprendizado previsto da base curricular, como matemática e português, o candidato da Rede propõe que nessas escolas as pessoas aprendam empreendedorismo, contabilidade, plano de negócio e, eventualmente, com uma espécie de orientação de bolsa-aluno para aquele estudante que for bem-sucedido, já ingressar numa faculdade tecnológica com formação de dois anos.

Ao lado de moradores, Mares Guia destacou que o Conjunto Palmital, considerado um dos maiores da América Latina, com o São Benedito, abriga uma população de 170 mil pessoas e tem uma renda per capita de meio salário mínimo.



"São de locais como esse, desses bolsões de pobreza e de baixa renda, é que temos que cuidar. Com centros de convivência e escolar, mas também com atendimento de saúde decente, como vários moradores cobraram durante minha caminhada."