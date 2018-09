Manifestantes a favor de Bolsonaro se reúnem na Lagoa da Pampulha

Manifestantes a favor do candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, se reúnem, na manhã deste domingo, na orla da Lagoa da Pampulha, cartão-postal de Belo Horizonte, para celebrar a candidatura do capitão reformado do Exército e deputado federal ao cargo mais importante do executivo nacional. Manifestantes a favor do candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, se reúnem, na manhã deste domingo, na orla da Lagoa da Pampulha, cartão-postal de Belo Horizonte, para celebrar a candidatura do capitão reformado do Exército e deputado federal ao cargo mais importante do executivo nacional.



Ver galeria . 9 Fotos Manifestação a favor de Bolsonaro na Pampulha, em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )



Vestidos com camisas do Brasil e também com o rosto do candidato estampado, os manifestantes ocupam a praça do final da Avenida Fleming, que normalmente concentra esportistas aos fins de semana. Dois carros de som estão na praça e algumas pessoas se revezam ao microfone, gritando palavras a favor de Bolsonaro. As pessoas também responderam ao movimento criado por aqueles que são contra Jair Bolsonaro com a hashtag #elenão. Segundo apoiadores do candidato, a expressão #elenão significa que ele não é corrupto e por isso deve ser o próximo presidente do Brasil. Algumas pessoas, inclusive, usam faixas com a hashtag #elesim.





(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)