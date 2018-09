Apoiadores de Bolsonaro reagem à capa de Veja com críticas e humor

Apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) reagiram com críticas e humor nesta sexta-feira (28), nas redes sociais, à manchete da Revista Veja sobre acusações feitas por Ana Cristina Siqueira Valleo, ex-mulher do candidato, durante o processo de separação. Segundo ela, o deputado federal teria ocultado patrimônio da Justiça Eleitoral e furtado um cofre.No Twitter, colocaram a hashtag #veja600milhões entre os assuntos mais comentados do país.Uma ex-colaboradora da Veja, Joice Hasselmann, candidata a deputada federal pelo partido de Bolsonaro, disse que uma boa fonte informou que a revista recebeu R$ 600 milhões para fazer o “jogo sujo” e “destruir” o candidato.Outros eleitores de Bolsonaro preferiram usar vídeos e gifs para ironizar a publicação.

Joyce Halsselmann denuncia acordo de 600 milhões de grande revista do Brasil (VEJA), que vai tentar DESTRUIR a imagem do Jair Bolsonaro nesses últimos dias que faltam para início das eleições. #BolsonaroNaCadeia #VEJA600MILHOES pic.twitter.com/IH27vmgFby — Sigo de volta #DireitaUnida 1%uFE0F%u20E37%uFE0F%u20E3 (@Direita_Unida18) 28 de setembro de 2018