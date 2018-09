"É uma questão de tempo para gente (PT) tomar o poder", diz José Dirceu

Ex-ministro José Dirceu (foto: HEULER ANDREY)

STF mandou soltar

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) voltou ao cenário político com declarações que ganharam as redes sociais. Para ele, que foi exonerado do cargo, no governo Lula, após estourar o escândalo do mensalão, em 2005, "é uma questão de tempo para gente (PT) tomar o poder".A declaração do ex-ministro, condenado a 30 anos de prisão na Operação Lava-Jato, em entrevista ao site El Pais, publicada na quarta-feira (26), foi em reposta à possibilidade de o PT vencer as eleições e "não levar"."Acho improvável que o Brasil caminhará para um desastre total. Na comunidade internacional isso não vai ser aceito. E dentro do país é uma questão de tempo pra gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição", disse o ex-ministro.NO dia 26 de junho deste ano, por 3 votos a 1, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu suspender a execução da condenação do ex-ministro José Dirceu a 30 anos de prisão na Operação Lava-Jato. Ele cumpria aa pena na Penitenciária da Papuda, em Brasília.A decisão foi tomada a partir de um habeas corpus protocolado pela defesa de Dirceu. Votaram pela soltura o relator, Dias Toffoli, e os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.