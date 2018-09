Cabo Daciolo desceu do monte inspirado e venceu o debate

(foto: Reprodução/ SBT)

Para ele, o Brasil tem 400 milhões de pessoas na pobreza - embora a população inteira, de acordo com o IBGE, não passe de 208,4 milhões de pessoas. Enquadrou candidatos que brigam pelo segundo lugar, mandou beijo para mãe e arrancou risos afetuosos até de candidatos no extremo oposto no espectro político. Mesmo registrando humilde 1% nas pesquisas, ele também é capaz de cravar ("ou profetizar") que vencerá com 51% dos votos, "para a honra e glória de Jesus Cristo". Cabo Daciolo, o candidato à Presidência pelo Patriota, roubou a cena no debate do SBT, nesta quarta-feira.

Depois de finalizar o período de 21 dias de jejum e orações no alto do Monte das Oliveiras, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o candidato virou o centro das atenções no Twitter, com seu discurso inflamado e posicionamentos considerados surpreendentes. O candidato do Patriota havia participado do primeiro debate entre presidenciáveis, na Band, mas ficou de fora do encontro promovido pela TV Aparecida em função de seu recolhimento.

Embora seja o candidato mais à direita, Daciolo desceu do monte dizendo que o Brasil tem uma dívida histórica com os índios, quilombolas e mulheres e confundiu eleitores defendendo pautas históricas das esquerda, como o sistema de cotas. "A pessoa q é contra o Fies, Prouni, Bolsa família e cotas, essa pessoa nunca passou fome, nunca teve que usar o transporte público”, afirmou. "Com certeza sou favorável às cotas, e vou fazer um trabalho mais amplo. As pessoas tratam o ser humano como se fosse nada"."

Em um dos momentos mais descontraídos, o bombeiro candidato mandou beijo para a mãe e para a esposa, que estavam na plateia: "Mãe, te amo. Varoa, te amo." Considerado um candidato “nanico”, Daciolo saiu do debate em segundo lugar nos trending topics, atrás apenas da tag do próprio debate. Isso significa que, descontado o evento em si, Daciolo arrebatou o eleitorado. No mundo paralelo do Twitter, o cabo pastor deputado teria lugar garantido em um possível segundo turno da eleição da popularidade.

Daciolo: "Vi, em São Paulo, favelas na calçadas. Recicla-se tudo, por que não o ser humano? Está muito além da política. Precisamos tratar o próximo como a nós mesmos. Vou dar educação para esse povo" Assista ao #debateSBT ao vivo: https://t.co/8HkoX4mrlH pic.twitter.com/U9wdmIUoOH %u2014 Estado de Minas (@em_com) 26 de setembro de 2018

Daciolo profetiza que ganhará a eleição com 51% no primeiro turno. Glória a Deus #DebateSBT pic.twitter.com/7jaelgfhKI %u2014 BCharts (@bchartsnet) 26 de setembro de 2018

%u201CMÃE, EU TE AMO%u201D. Agora o Cabo Daciolo conseguiu fazer todos os adversários rirem no palco do SBT #Eleicoes2018 %u2014 Bernardo Mello Franco (@BernardoMF) 26 de setembro de 2018

Daciolo finaliza a fala mandando abraço para a mãe, que está na plateia: "Mãe, te amo. Varoa, te amo." Público se manifesta no estúdio. Assista ao #debateSBT ao vivo: https://t.co/8HkoX4mrlH pic.twitter.com/GnHwtHQal9 %u2014 Estado de Minas (@em_com) 26 de setembro de 2018

A Marina ouvindo o Daciolo segurando riso, esperando doideira



Daí veio pergunta séria



Ela mal sabe responder direito



Daciolo é um mestre jedi do xadrez político %u2014 Ivan Mizanzuk (@mizanzuk) 26 de setembro de 2018

"Ciro Gomes é o mais preparado, vai destruir nos debates"



Realidade: levar uma sova do Cabo Daciolo %u2014 Corote (@cor0te) 26 de setembro de 2018

Constatação do dia: na comparação com Jair Bolsonaro, o Cabo Daciolo é um Winston Churchill. %u2014 Mário Magalhães (@mariomagalhaes_) 26 de setembro de 2018

Daciolo agora conquistou todas as mulheres do Brasil pic.twitter.com/L9qOheSM1l %u2014 JornalismoWando (@JornalismoWando) 26 de setembro de 2018