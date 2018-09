Em MG, fundo eleitoral é liberado para maioria que tenta reeleição

A duas semanas das eleições, os partidos políticos destinaram até agora R$ 46,2 milhões – 52,4% – dos R$ 88 milhões, provenientes do fundo eleitoral, para a reeleição dos 43 deputados federais da bancada mineira, média de R$ 1,074 milhão por parlamentar. O restante foi distribuído aos outros 889 candidatos, ainda privilegiando veteranos da política mineira que exerciam outros cargos e tentam agora retornar à Câmara dos Deputados.



Embora menos aquinhoados pelas legendas com o recurso público do que os deputados federais, também deputados estaduais que concorrem a novo mandato saíram em vantagem na briga por uma fatia do fundo destinado ao custeio das campanhas: dos R$ 21,5 milhões repassados por partidos para essas campanhas até agora, R$ 7,9 milhões – 36,7% do total – foram para 48 dos 63 deputados estaduais que disputam a reeleição. O restante foi destinado aos outros 1.328 candidatos, com especial ênfase para políticos velhos de guerra – ex-prefeitos e ex-deputados federais que querem retornar à Assembleia.





Até agora partidos políticos utilizaram para as campanhas eleitorais em Minas – de governador, senador, deputado federal e deputado estadual – R$ 125,9 milhões. Focados na eleição de bancadas na Câmara dos Deputados – pois delas dependem para continuar a receber recursos públicos nos próximos quatro anos –, 70% desse volume abasteceram as campanhas de deputado federal, R$ 7,7 milhões (6,2%) foram empregados nas campanhas para governador; R$ 6,7 milhões (5,5%) para o Senado Federal e R$ 21,5 milhões para deputado estadual (17,1%).Entre todas as legendas, o MDB de Minas é aquela que mais destinou, até agora, recursos do fundo eleitoral para os candidatos a deputado federal: R$ 10,5 milhões. Mas esse montante foi integral e fraternalmente partilhado entre os cinco deputados federais que concorrem à reeleição – Saraiva Felipe, Leonardo Quintão, Newton Cardoso, Fábio Ramalho e Mauro Lopes – e dois suplentes – Ademir Camilo e Silas Brasileiro, que chegaram a exercer parcialmente mandato nesta legislatura: R$ 1,5 milhão para cada. Também candidato a deputado federal, o vice-governador e ex-presidente do MDB de Minas, Antônio Andrade, teve a sua paga pela derrota interna: até agora declarou receitas de campanha da ordem de R$ 402,5 mil, originárias de recursos próprios (R$ 400 mil) e de seu filho, Eduardo Andrade (R$ 2,5 mil).O PR destinou R$ 10,42 milhões aos candidatos a deputado federal, dos quais, R$ 6,5 milhões aos quatro deputados federais que concorrem a novo mandato – Aelton Freitas, Tenente Lúcio, Lincoln Portela e Delegado Edson Moreira. Já o PT repassou R$ 6,2 milhões – 64% – dos R$ 9,7 milhões do fundo eleitoral aos seus sete deputados federais candidatos à reeleição, destinando aos outros 20 candidatos a diferença, entre os quais estrelas em votos como o deputado estadual Paulo Guedes, que agora tenta a Câmara dos Deputados, a quem foi destinado R$ 394 mil.Da mesma forma, o PP, ao repassar R$ 9,5 milhões aos candidatos a deputado federal, privilegiou a reeleição de Dimas Fabiano – entre todos os candidatos de Minas, até agora quem mais recebeu do fundo eleitoral, R$ 2,5 milhões – e Renato Andrade, com R$ 1,7 milhão, deixando o restante aos sete candidatos a deputado federal da legenda. O PSDB partilhou R$ 4,9 milhões – 61% – dos R$ 7,9 milhões destinados aos candidatos a deputado federal, deixando a diferença aos outros 15 nomes que tentam uma cadeira na Câmara dos Deputados.Foram ainda quinhões reservados à disputa para a Câmara dos Deputados: o PSD, R$ 4,7 milhões; o PRB, R$ 4,3 milhões; o PSB, R$ 3,6 milhões; o DC, R$ 3,2 milhões; e o Pros, R$ 2,9 milhões.Os que ficam sem repasse já começam a reclamar. Caso do candidato a deputado federal Ronaldo Bombrasil (Podemos). Ele, que se apresenta como “consultor político”, criou uma campanha para denunciar a desigualdade das verbas dispostas para os concorrentes. Ele afirma que não tem recursos do partido “nem para fazer santinhos, nem para ir para a rua” enquanto outros candidatos da mesma legenda têm grandes repasses.Ronaldo produziu um panfleto digital para divulgar as informações e, inclusive, nele protesta contra o próprio Podemos. “Os partidos estão mais preocupados com a própria sobrevivência do que com o povo”, afirma. Ronaldo ainda diz que encaminhou as informações para diversos candidatos por todo o Brasil e que a indignação e a falta de recursos é nacional. “Não querem renovação”, argumenta.Total de recursos do fundo eleitoral distribuídos por partidos políticos para todas as campanhas em Minas (governador, senador e deputados)Fundo eleitoral para candidatos a deputado federal em MinasRecursos do fundo eleitoral distribuídos aos 43 deputados federais que concorrem à reeleiçãoTotal de candidatos a deputado federal em MinasDIMAS FABIANO (PP) R$ 2.241.369TENENTE LÚCIO (PR) R$ 1.800.000RENATO ANDRADE (PP) R$ 1.726.284LINCOLN PORTELA (PR) R$ 1.630.000AELTON FREITAS (PR) R$ 1.601.560ADEMIR CAMILO (MDB) R$ 1.500.000FABIO RAMALHO (MDB) R$ 1.500.000LEONARDO QUINTÃO (MDB) R$ 1.500.000MAURO LOPES (MDB) R$ 1.500.000NEWTON CARDOSO JR (MDB) R$ 1.500.000SARAIVA FELIPE (MDB) R$ 1.500.000SILAS (MDB) R$ 1.500.000DELEGADO EDSON MOREIRA (PR) R$ 1.490.000JULIO DELGADO (PSB) R$ 1.300.000MARCELO ARO (PHS) R$ 1.090.255,75CARLOS MELLES (DEM) R$ 1.082.200WELITON PRADO (PROS) R$ 1.079.300DIEGO ANDRADE (PSD) R$ 1.057.000MISAEL VARELLA (PSD) R$ 1.050.000ZÉ SILVA (SD) R$ 1.050.000MARGARIDA SALOMÃO (PT) R$ 1.000.000RODRIGO DE CASTRO (PSDB) R$ 995.000DÂMINA PEREIRA (Pode) R$ 961.416,66MARCUS PESTANA (PSDB) R$ 950.500DOMINGOS SÁVIO (PSDB) R$ 950.000PADRE JOÃO (PT) R$ 930.000REGINALDO LOPES (PT) R$ 930.000GEORGE HILTON (PSC) R$ 925.000PATRUS ANANIAS (PT) R$ 900.000ODAIR CUNHA (PT) R$ 900.000CAIO NARCIO(PSDB) R$ 900.000EROS BIONDINI (PROS) R$ 869.141,48BILAC PINTO (DEM) R$ 840.000LUIS TIBE (Avante) R$ 799.640,32LEONARDO MONTEIRO (PT) R$ 787.038,31ADELMO LEÃO (PT) R$ 729.581,96LAUDIVIO CARVALHO (Pode) R$ 700.000PAULO ABI ACKEL (PSDB) R$ 560.000DR. MÁRIO HERINGER (PDT) R$ 500.000EDUARDO BARBOSA (PSDB) R$ 500.000SUBTENENTE GONZAGA (PDT) R$ 500.000STEFANO AGUIAR (PSD) R$ 350.000MARCELO ALVARO ANTONIO (PSL) R$ 3.200TOTAL R$ 46.178.487,48