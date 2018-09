Daciolo critica voto útil: 'Deus não quer o menos pior, não'

O candidato do Patriota ao Planalto, Cabo Daciolo, usou suas redes sociais para se posicionar contra o voto útil do eleitor na disputa. "Que papo é esse de votar no menos pior? Deus não quer o menos pior, não (...) O teu deus, que é o meu deus, ele fala: olha filho, é melhor você ser frio, ou você ser quente. O fato de você ser morno, me dá vontade de te vomitar", disse, em transmissão ao vivo no Facebook, nesta terça-feira, 25. O candidato também se direcionou aos eleitores que votam branco e nulo e pediu uma oportunidade de representá-los.



Daciolo está em um monte fazendo orações e disse que iniciaria sua campanha quando Deus falasse "agora vai". "E ele já alertou: agora vai!". Daciolo afirmou que participará dos debates da SBT, nesta quarta-feira, da Record (30) e da Globo (4).



Mesmo com desempenho de no máximo 1% em pesquisas, Daciolo se mostrou confiante e diz que, "quem sabe", pode vencer até no primeiro turno.