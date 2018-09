TRE de Minas começa a preparar urnas para as eleições

Em Minas Gerais serão usadas 48 mil urnas nestas eleições (foto: Claudia Ramos/TRE-MG)

As 48 mil urnas eletrônicas que serão usadas em Minas Gerais – das quais 4.586 estarão em Belo Horizonte – nas eleições do próximo dia 7 começam a ser preparadas nesta segunda-feira.As máquinas vão receber os dados e fotos dos 13 candidatos a presidente, nove a governador, 15 para o Senado, 861 deputados federais e 1.301 estaduais. Disputam cargos públicos nestas eleições 2.251 pessoas.Foram convidados para participar do procedimento, representantes do Ministério Público, de partidos políticos e de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).Também serão inseridas as informações dos eleitores de cada seção para onde irão as urnas eletrônicas e as mídias para gravação dos resultados.De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), durante a carga e lacração das urnas, as pessoas presentes podem conferir os dados e acompanhar todas as atividades, para atestar a transparência do processo.