Vice de Bolsorano, Mourão retoma agenda no RS

O general Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente na chapa do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, retomou neste domingo (23) a agenda que havia interrompido na semana passada, depois de enfrentar desgastes dentro da campanha por declarações polêmicas e ser recomendado a reduzir a atuação eleitoral. Mourão viajou a Santo Ângelo, a cerca de 440 km de Porto Alegre (RS), onde cumpre agenda. Ele vai permanecer no Rio Grande do Sul até quinta-feira. Na semana que antecede as eleições, o general Mourão fará campanha em Brasília e São Paulo.



No sábado (22), o general Mourão almoçou no Gávea Golf Clube, no Rio de Janeiro, com o economista da campanha Paulo Guedes para "se conhecerem melhor" e "afinar o discurso econômico", conforme o candidato a vice-presidente revelou ao jornal O Estado de S. Paulo. Mourão e Guedes foram "enquadrados" por Bolsonaro no início da semana e, desde então, reduziram suas atividades. O general estava evitando a imprensa e Guedes cancelou encontro com investidores, depois de defender a volta da CPMF e ter de dar explicações, justificando que ela viria para substituir outros impostos, e não como um novo tributo.



Guedes disse que o encontro de sábado com Mourão foi para discutir temas da pauta de economia e de infraestrutura de um eventual governo de Bolsonaro. "Eu coordeno uma equipe de mais de 30 economistas que trabalham no programa econômico e o general Mourão coordena uma equipe semelhante na área de infraestrutura. São áreas que conversam. Não falamos de política no encontro", afirmou Guedes. "O almoço foi para afinar o discurso econômico entre eu e o Paulo. Também serviu para nos conhecermos mais, pois ainda não tínhamos tido a oportunidade de conversar com calma. Foi muito bom, uma vez que a visão liberal na busca de soluções nos une", declarou o general Mourão.