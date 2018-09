''Pras feminista, ração na tigela'', cantam apoiadores de Bolsonaro em ato

(foto: Reprodução/Twitter)

Em ato pró-Bolsonaro realizado em Recife (PE) neste domingo (23), apoiadores do militar cantaram: “Dou para CUT pão com mortadela e pras feminista (sic), ração na tigela. As mina de direita são as top mais belas enquanto as de esquerda têm mais pelos que as cadelas". O momento quando cantam a música, que é uma paródia de “Baile de Favela”, de MC João, foi registrada em vídeo. Líderes religiosos e representantes do movimento “Vem pra Rua” também estavam presentes no ato, que foi chamado de “Marcha da Família com Bolsonaro”.