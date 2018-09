Bolsonaro recebe visita de Paulo Guedes e posta foto no Twitter

Bolsonaro chegou a rebater as declarações de Paulo Guedes na rede social: %u201CChega de impostos é o nosso lema!%u201D (foto: Reprodução Twitter)

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, postou há pouco uma foto no Twitter, tirada durante visita do economista Paulo Guedes ao hospital Albert Einstein. A visita ocorre após vir a público a polêmica proposta do economista, tido como provável ministro da Fazenda de um eventual governo Bolsonaro, de recriar a extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF).

Na quarta-feira, 19, Bolsonaro chegou a rebater as declarações de Paulo Guedes na rede social: “Chega de impostos é o nosso lema!”, afirmou. Em evento, o general Hamilton Mourão também se disse contrário à criação de novos impostos. "É um tiro no pé", declarou.

Em uma aparente articulação com a dupla, Guedes aproveitou o sábado, 22, para almoçar com Mourão no Rio de Janeiro. Segundo ele, os dois falaram pouco sobre política e discutiram temas como economia e infraestrutura.



A foto postada por Bolsonaro veio acompanhada da legenda: "Jair Bolsonaro recebe visita de Paulo Guedes! Sempre juntos na busca da Ordem e Progresso!".