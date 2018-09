Fogos de artifício em campanha de Raquel Muniz geram incêndio em área de preservação

Moradores ajudaram a apagar o incêndio, segundo a PM (foto: Reprodução/WhastApp)

Fogo se espalhou rapidamente pela mata (foto: Reprodução/WhastApp)

A inauguração de um comitê de campanha da candidata a deputada federal Raquel Muniz (PSD) em São João do Paraíso, na Região Norte de Minas Gerais, terminou com incêndio em mata ciliar - a vegetação que margeia rios é considerada Área de Preservação Permanente (APP). Segundo a Polícia Militar (PM), as chamas iniciaram depois do estouro de fogos de artifício em um lote vago e se alastraram rapidamente. Casas foram ameaçadas. O caso será repassado para a Polícia Civil que vai apurar as responsabilidades.O incêndio teve início na manhã desse sábado. “Estava tendo a inauguração do comitê de campanha da candidata Raquel Muniz. Fogos de artifício foram estourados em um lote vago dentro da cidade. Em seguida, o fogo começou, atingindo a mata ciliar na borda do Rio São João, que corta o município”, explicou o cabo Flávio Oliveira Santos.Segundo o militar, as chamas se espalharam rapidamente. “Casas foram ameaçadas e (o fogo) chegou próximo à Copasa. Mas o vento mudou de direção e, graças a Deus, não atingiu”, afirmou. O incêndio foi combatido por moradores e os policiais. Eles contaram com a ajuda de um caminhão-bomba de uma empresa da cidade.Os integrantes do comitê de campanha da candidata podem ser responsabilizados pelo incêndio. “Não encontramos ninguém. Focamos em alertar os moradores ao redor, pois o fogo ameaçava as casas. Além de tentar apagar as chamas. Fizemos o boletim de ocorrência e relacionamos todo pessoal do comitê de campanha. Vamos repassar à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis”, disse o cabo Flávio Santos.entrou em contato com a assessoria de imprensa da candidata e ainda aguarda um posicionamento sobre o caso.