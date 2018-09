''Representante do caos'', fala de Álvaro Dias para Haddad em debate viraliza

(foto: Reprodução/Twitter)

“Você vem para essa campanha como o porta voz da tragédia. O representante do caos. O PT se transformou na filosofia do fracasso, na crença à ignorância, o arauto da intolerância e se especializou em distribuir a pobreza para todos e a riqueza para alguns de seus líderes”. Essas foram as palavras que Álvaro Dias (Podemos) disse a Fernando Haddad (PT) no debate transmitido pela TV Aparecida. O momento, quando o petista pergunta ao ex-governador do Paraná quais as propostas que ele tem para “fortalecer a família”, viralizou nas redes sociais.