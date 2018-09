FHC: há uma quebra de confiança no Brasil entre os políticos e a sociedade

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso considerou hoje que o Brasil passa por um momento de desconfiança da sociedade na classe política, o que impõe aos políticos o desafio de transmitir às pessoas uma visão de futuro melhor.



"Houve quebra de confiança nos homens que conduzem o País e ninguém ganha confiança sem transmitir a esperança de um futuro melhor", assinalou o tucano ao participar, ao lado do ex-presidente norte-americano Bill Clinton, de um painel no congresso da XP na capital paulista.



O ex-presidente observou que, numa democracia, convencer o outro não depende apenas da vontade uma pessoa e que, muitas vezes, a sociedade não quer escutar, de modo que os políticos precisam apresentar à população uma "utopia possível". "Tem que ser uma utopia que as pessoas sintam que é o caminho", comentou.



"O momento é difícil, mas temos que ver se alguém tem plano de voo. Sem plano de voo não se chega a lugar nenhum", acrescentou Fernando Henrique.