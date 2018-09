Carta de FHC não é para personalizar ninguém, é pra evitar extremos, diz Alckmin

O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, afirmou que não vê problema em a carta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) não citá-lo como uma das opções do centro político.



"A carta não é para personalizar ninguém. É para evitar os extremos", afirmou, após o debate das emissoras católicas e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).



Ele relativizou ainda as pesquisas eleitorais e disse que ainda há 15 dias de campanha pela frente.