Anastasia mantém liderança na disputa pelo governo de MG, diz Datafolha

Rejeição

Segundo turno

Pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta quinta-feira registra que o candidato do PSDB ao governo de Minas, senador Antonio Anastasia, mantém a liderança na disputa para governar o estado, com 33% das intenções de voto, seguido pelo atual governador Fernando Pimentel (PT), que disputa a reeleição, com 23%.Em terceiro lugar aparece o Romeu Zema (Novo), com 7%, seguido por Adalclever Lopes (MDB), com 3%, que empata com João Batista Mares Guia (Rede), com igual percentual. A candidata Dirlene Marques (Psol) vem logo atrás com 2%. Os candidatos Claudiney Dulin e Jordano não pontuaram, de acordo com nova a rodada de pesquisa do Datafolha, que entrevistou entre os dias 18 e 19 e setembro 1.302 pessoas em 61 municípios do estado.A pesquisa também mediu a rejeição entre os candidatos. O governador Fernando Pimentel aparece em primeiro lugar com 38%, seguido pelo senador Antonio Anastasia, com 26%,e Romeu Zema (23%); João Batista Mares Guia (20%), Claudiney Dulin (19%), Jordano Metalúrgico (18%) e Adalclever Lopes (17%). Dos entrevistados, 8% disseram rejeitar todos os candidatos e outros 11% não souberam opinar.A pesquisa Datafolha também pesquisou em caso de eventual segundo turno entre os dois primeiros colocados na intenção de votos.Nesse caso, Antonio Anastasia ganharia com 43% e Fernando Pimentel ficaria com 33%. Brancos votos e nulos ficariam em 19%, e 4% não souberam opinar.