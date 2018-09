Noam Chomsky visita Lula na prisão

O linguista, professor do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e ativista norte-americano Noam Chomsky visitará nesta quinta-feira, 20, às 16h, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na carceragem da Polícia Federal (PF), em Curitiba.



"Vinte anos atrás tive o privilégio de conhecer Lula. Fiquei muito impressionado e continuo. Há 100 anos, o Brasil foi considerado o colosso do Sul, e isso esteve próximo de acontecer. O Brasil tornou-se o país mais respeitado do mundo sob a liderança de Lula", afirmou Chomsky, na semana passada, segundo informações da assessoria de imprensa da coligação "O Povo Feliz de Novo". Após a visita, Chomsky concederá entrevista coletiva na porta da sede da PF.