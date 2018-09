Em novo vídeo Temer mandar recado a João Dória: 'desacelera'

O presidente Michel Temer (MDB) voltou a publicar um vídeo nas redes sociais em que rebate críticas feitas por candidatos. Desta vez, o alvo foi o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, que concorre ao governo do estado.



No recado em que pede a Dória para desacelerar, Temer afirma que os mesmos partidos que compõem a base de sustentação do governo dele, também estão com Dória e pede para ele “não faltar com a verdade”.Ainda no mensagem de video, o presidente disse que sempre esteve pronto para auxiliar o governo de Dória, na prefeitura de São Paulo, e que não tem como ele adotar estratégias para se dissociar do apoio que ele anteriormente já havia dado publicamente.“E quero lembrá-lo que os partidos da sua base eleitoral aí em São Paulo são os mesmos partidos que apoiam o meu governo e você, muitas vezes, tenta dissociar a figura do presidente da República da figura dos partidos que o apoiam, mas eles integram o governo, João, e estão apoiando precisamente a você”, disse.Em outro trecho, Michel Temer pede para que Dória não siga apenas os conselhos dos marqueteiros de sua campanha e seguir a sua real personalidade. “Devemos nos comportar como somos e não, muitas vezes, como os marqueteiros te aconselham e fere os critérios morais que devem pautar a sua conduta e de todos os candidatos. Por isso eu te peço: não falte com a verdade. Desacelera”, finaliza.No início do mês, Michel Temer usou a mesma estratégia para mandar recados a Geraldo Alckmin (PSDB) e Fernando Haddad (PT). Nas mensagens ele também responde à críticas feitas por eles e, no caso de Alckmin, da mesma tentativa de João Dória de tentar descolar a imagem do governo dele, apesar de ter os mesmo partidos na base.