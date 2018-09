Pimentel diz que 'já economizou tudo que é possível'

Governador e candidato à reeleição, Fernando Pimentel (PT) fez campanha em Montes Claros, no Norte de Minas (foto: Divulgação/Coligação Do lado do povo)

O governador e candidato à reeleição Fernando Pimentel (PT) afirmou nesta segunda-feira, em Montes Claros, no Norte de Minas, que sua gestão já economizou “tudo que é possível” para amenizar a crise financeira do estado. Disse ainda que qualquer candidato ao Executivo estadual que vencer a eleição e fizer mais cortes de despesas “vai sacrificar os serviços públicos essenciais” prestados à população.“Os adversários dizem que vão cortar isso e aquilo, como se fosse possível ir além do que já fizemos”, afirmou o governador. “Quem estiver falando que vai cortar mais tem que apontar onde vai cortar, para que o povo saiba onde vai ser prejudicado”, completou o candidato à reeleição pelo PT.Na cidade, o governador visitou o novo sistema de captação de água no Rio Pacuí, que garantiu o fim do racionamento no abastecimento de Montes Claros. Na sequência, cercado por militantes, participou de caminhada pelo Centro da cidade e visitou o “Café Galo”, tradicional ponto de campanha política.O petista assegurou que vai manter sua campanha de maneira propositiva e esclarecedora. “Vamos manter a nossa campanha, esclarecendo aos mineiros não só o que fizemos nesses quatro anos de mandato, mas também mostrando a realidade e natureza das dificuldades que estamos enfrentando, que têm sido usadas pelos nossos adversários contra nós”, afirmou. “As dificuldades que enfrentamos são dificuldades estruturais do estado. Nós avançamos muito na busca de soluções para elas. E estamos oferecendo propostas para a superarmos esses problemas, com margem de segurança – e não propostas fictícias, como tenho assistido nos programas (da propaganda eleitora na TV) dos adversários”.O candidato à reeleição também destacou realizações do seu governo no Norte do estado. “Temos um carinho muito especial pelo Norte de Minas, onde fizemos coisas muito importantes. Conseguimos destravar a concessão da BR-135, que é muito importante, são 350 quilômetros que vão ser duplicados e vão ter a manutenção melhorada com essa concessão. Isso será uma alavanca importante para o desenvolvimento da região”, citou Pimentel. Destacou que a obra da Copasa no Rio Pacuí colocou fim a três anos de racionamento de água em Montes Claros. Lembrou que a companhia iniciou projeto para captação de água no Rio São Francisco, obra que visa atender não somente Montes Claros, mas também outros municípios da região como Brasília de Minas e Varzelândia.