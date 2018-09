TV Alterosa promove debate hoje entre candidatos ao governo de Minas

Clique para ampliar a imagem

Na reta final do primeiro turno das eleições, a TV Alterosa promove hoje à noite, em parceria com o jornal Estado de Minas, debate com candidatos ao governo do estado. O embate entre concorrentes ao Palácio da Liberdade ocorre logo após o Programa do Ratinho. Participam da discussão os seis concorrentes de partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados.Os candidatos Adalclever Lopes (MDB), Antonio Anastasia (PSDB), Claudiney Dulim (Avante), Dirlene Marques (Psol), Fernando Pimentel (PT) e João Batista Mares Guia (Rede) serão posicionados em púlpitos, por ordem de sorteio realizado em 3 de setembro. A discussão entre os postulantes ao governo será mediada pelo editor do Portal Uai, Benny Cohen, e contará com quatro blocos. Segundo a Lei Eleitoral, é assegurada a participação em debates de candidatos dos partidos com representação no Congresso, de, no mínimo, cinco parlamentares.No primeiro bloco, seis jornalistas dos Diários Associados – três do EM e três da Alterosa – escolherão, respectivamente, um candidato para responder a uma pergunta e um candidato para tecer comentários sobre o posicionamento do adversário. A pergunta do jornalista deve ter até 1 minuto e a resposta, 1 minuto e meio. O comentário será de 1 minuto e haverá uma réplica de 1 minuto. Todos serão perguntados e vão comentar. No segundo e terceiro blocos, os candidatos farão perguntas entre si a partir de sorteio ao vivo. Cada candidato pode ser perguntado apenas uma vez por bloco: serão 30 segundos para formular a pergunta e o oponente terá 1 minuto e meio para respondê-la. Quem fez a pergunta terá um minuto para réplica e a tréplica será também de um minuto. No último bloco, cada candidato terá 1 minuto e meio para as considerações finais.Desde a redemocratização do país, a emissora mantém a tradição de promover debates nas eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte e governo de Minas, para que o eleitor conheça melhor os candidatos e, com isso, contribuir para um voto consciente.