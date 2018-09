Eduardo Giannetti defende continuidade das reformas em debate do Lide em SP

O economista Eduardo Giannetti, um dos responsáveis pelo capítulo econômico do programa de governo da candidata à Presidência da República da Rede Sustentabilidade, Marina Silva, disse nesta segunda-feira, 17, considerar a reforma da previdência de extrema importância pelo componente universal e pelo seu impacto no déficit público.



Giannetti participou de debate entre os economistas dos candidatos à Presidência da República organizado em São Paulo pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide).



"Achamos importante uma reforma tributária, que tem uma complexidade labiríntica. As empresas têm dificuldade de entender a complexidade do cumprimento de suas obrigações", disse Giannetti.



De acordo com ele, a carga tributária é muito regressiva, cobra dos mais pobres que dos ricos. Precisa ser revista perante o pacto federativo.



Há, de acordo com o economista, uma assimetria na forma de se arrecadar no Brasil. "A arrecadação precisa ser distribuída pelos Estados e municípios. Não tem porque a arrecadação ficar concentrada na União", criticou Giannetti.



O economista da Rede também defendeu a reforma trabalhista, que de acordo ele é um dos pontos principais para o crescimento econômico. "Temos 39 milhões de brasileiros exercendo atividades produtivas no Brasil à margem da formalidade. São 32 milhões trabalhando fora da legalidade. Isso não pode continuar porque é injusto, ineficiente e precisa de um encaminhamento", sugeriu Giannetti.