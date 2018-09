Levy Fidelix diz ser favorável a Mourão substituir Bolsonaro em debates

Nos bastidores do debate promovido por TV Gazeta, Estado, Jovem Pan e Twitter entre candidatos a governador de São Paulo, o presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix, falou neste domingo, 16, sobre a possibilidade de o candidato a vice-presidente pelo partido, general Hamilton Mourão, substituir o candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) em futuros debates.



"Sou favorável que Mourão substitua Bolsonaro no debate. O mito não pode vencer apenas por ser mito, mas pelas suas ideias - que podem ser defendidas por Mourão em um debate. PRTB e PSL estão com discurso afinado e Mourão tem condições de defender as ideias da nossa chapa."