Após intervenção, comissão provisória do MDB de Minas se reúne para 'dar rumo ao partido'

A comissão provisória do MDB mineiro, que assumiu o comando da legenda após a destituição do vice-governador Antônio Andrade, se reuniu pela primeira vez na tarde desta terça-feira (17), na sede estadual do partido.De acordo com o presidente da comissão, deputado Saraiva Felipe, o grupo passa agora a definir os próximos passos do MDB em Minas. O parlamentar afirmou que a intenção é ouvir todos os candidatos a governador e discutir as opções de coligação.Saraiva também não descartou o lançamento de candidatura própria ao governo, mas nos bastidores essa possibilidade perdeu força com a destituição de Antônio Andrade.O parlamentar rebateu as críticas do vice-governador, que se disse vítima de um golpe dos correligionários no processo de sua destituição."No momento o PMDB (sic) de Minas não existe. Ele passa a existir com a nomeação dessa comissão provisória. Estamos assumindo-te agora para recompor as coisas", afirmou Saraiva.A convenção do MDB está prevista para 5 de agosto. Integrante da comissão, o deputado Tadeu Leite avaliou que não houve traição ao vice-governador, uma vez que a destituição foi escolha da ampla maioria do partido. Ele afirmou que a coligação com o PT é uma possibilidade, mas que serão abertas várias frentes de conversas nos próximos dias."A partir de agora vamos começar as conversas, não só com o PT, mas com todos os partidos para ver qual o melhor cenário para Minas Gerais", afirmou Tadeu.