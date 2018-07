Rodrigo Pacheco não descarta possível aliança com MDB para disputa do governo de Minas

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O deputado federal Rodrigo Pacheco (DEM) pré-candidato ao governo de Minas declarou, nesta terça-feira, que apesar da bancada estadual do MDB ter 14 deputados e a federal cinco não haveria impeditivo junto aos seus aliados para uma coligação.Pacheco participa do encontro com pré-candidatos ao governo de Mimas promovido pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel).Pacheco afirmou que tem sido procurado por emedebistas mas que aguarda uma definição da legenda, que neste momento enfrenta uma divisão interna.A participação do governador Fernando Pimentel (PT) também estava prevista, mas ele não participará do evento.