Como presidente em exercício, Cármen cumpre agenda intensa de compromissos

Brasília, 17 - Presidente da República em exercício, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), cumpre agenda intensa de compromissos no Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira, 17. Entre as reuniões agendadas, ela possui encontro previsto com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e a advogada-geral da União, Grace Mendonça, às 14h30.



Além disso, ela vai se reunir com o presidente da Petrobras, Ivan de Souza Monteiro, e Taísa Maciel, gerente executiva da Área Jurídica da estatal, por volta das 16h.



Cármen também tem reuniões com o deputado Fábio Ramalho (MDB-MG); com o ministro da Educação, Rossieli Soares; e com o ministro Humberto Martins, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça.



Cármen assumiu a Presidência pela manhã, após Michel Temer viajar para Cabo Verde, onde participará da 12ª cúpula de chefes de Estado e de governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Ele tem previsão de iniciar a viagem de retorno ao Brasil na tarde desta quarta, 18.



A ministra do STF assume a chefia do Executivo pela 3ª vez no ano, uma vez que os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB- CE), não podem assumir função no Executivo no período de seis meses anterior à eleição. O decano Celso de Mello presidirá o Supremo Tribunal Federal (STF) enquanto isso.



(Julia Lindner)