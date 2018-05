Juíza nega nova prisão de ex-diretor da Dersa

(foto: ROBSON FERNANDJES/ESTADAO CONTEUDO SP )

A juíza Maria Izabel do Prado, da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo, negou ao Ministério Público Federal (MPF) pedido de prisão preventiva do ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, apontado como operador do PSDB.Alvo da Operação Lava-Jato, ele havia sido preso preventivamente em 6 de abril - e foi libertado pelo ministro Gilmar Mendes sexta-feira passada, dia 11. O ministro também concedeu, em outra decisão, habeas corpus para que o interrogatório de Souza que ocorreria na segunda-feira (14) fosse suspenso.