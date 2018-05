MDB marca evento 'encontro com o futuro' para o dia 22, em brasília

Brasília, 17 - O presidente do MDB, Romero Jucá (RR), e o ministro Moreira Franco, que também é presidente da Fundação Ulysses Guimarães, marcaram para a próxima terça-feira, 22, um evento para apresentar a versão preliminar do documento "Encontro com o Futuro", que reúne propostas da sigla para o País.



Na ocasião, deverá ocorrer o lançamento da pré-candidatura do ex-ministro Henrique Meirelles à Presidência da República com o apoio do presidente Michel Temer. A ideia é que a nova cartilha da legenda sirva como base para a campanha de Meirelles.



Nesta quarta-feira, 16, Jucá conversou com o presidente Michel Temer sobre as vantagens de anunciar Meirelles ainda neste mês. A avaliação é a de que, em um cenário no qual o centro não tem um concorrente que se destaque até agora, o ex-ministro da Fazenda pode começar a ocupar espaço.



Temer já admitiu a dirigentes do MDB que não disputará novo mandato, mas resistia a tornar essa posição pública antes de julho, período das convenções. Em reunião da bancada do MDB com Meirelles, nesta quarta-feira, senadores mostraram incômodo com a indefinição do partido. A decisão, ali, foi a de testar o ex-ministro nas ruas, mesmo que lá na frente a candidatura tenha de ser retirada.



Planejado para ser a continuação do programa "Uma Ponte para o Futuro", o documento "Encontro com o Futuro" traz o diagnóstico do que foi feito no período 2016-2018, a defesa da gestão Temer e propostas para o próximo governo não apenas na economia, mas também em políticas sociais e segurança pública. Meirelles também ajudou a elaborar o documento.



(Julia Lindner e Vera Rosa)