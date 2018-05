Lacerda só não concorre ao governo de Minas se não quiser, diz PSB

Lacerda teve o nome reafirmado pelos dirigentes nacional e estadual do PSB (foto: Nelson Jr. SCO STF)

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, reafirmou nesta quinta-feira (17), a pré-candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda ao governo de Minas. Em meio às especulações de que o nome dele teria perdido força e de que a legenda poderia abrir mão do palanque no estado em prol de um acordo nacional, o dirigente reafirmou que Lacerda vai colocar o nome na disputa.“Ele (Lacerda) só retira o nome se quiser. Tem garantida total de ser candidato e ninguém está pedindo isso (pra retirar a candidatura) a ele”, afirmou.O presidente do PSB em Minas, João Marcos Lobo, também negou que Minas Gerais esteja envolvido na negociação do partido com o PT em Pernambuco, onde o governador Paulo Câmara (PSB) é pré-candidato à reeleição. “A questão local vão resolver por lá, Minas não precisa entrar na composição porque é desnecessário”, afirmou.Segundo Lobo, a pré-candidatura de Lacerda é o único plano do partido em Minas. Ele confirmou que houve especulações de que o ex-prefeito poderia ser vice na chapa do presidenciável Ciro Gomes (PDT), mas disse que não há nada de concreto. “Isso só mostra a força que o nome do Marcio tem”, disse.Lacerda já disse a Ciro que, apesar da amizade, seu projeto é mesmo ser governador de Minas Gerais. O ex-prefeito esteve em evento no Parlamento Britânico nesta semana e, voltando para Minas Gerais, disse que vai intensificar as visitas aos municípios.