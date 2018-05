Moro: STF limitou alcance de foro privilegiado e bola agora está com Congresso

Nova York, 16 - O juiz federal Sergio Moro afirmou que o Supremo Tribunal Federal limitou o alcance do voto privilegiado e que "a bola agora está no Congresso" para tratar do tema. "Foro é resquício de privilégio e em democracia todos são livres e iguais", destacou. "O STF não pode ter excesso de trabalho a ponto de atuar como tribunal de 1ª instância", destacou Moro.



Ele apontou que se fosse adotado mandato para ministros do STF, ele deveria ser maior que 8 anos e não deveria coincidir com mudança de mandato presidencial.



Sergio Moro também destacou que é importante evitar loteamento político que foi a raiz dos problemas de corrupção na Petrobras.



Na avaliação do magistrado, o Brasil precisa de reformas, para ter maior integridade no governo e no mercado. "A corrupção também existe nos EUA, há percepção menor do que no Brasil", apontou.



Ele lembrou o caso da refinaria Abreu e Lima que tinha orçamento de US$ 3,5 bilhões, mas custou US$ 18 bilhões e não foi concluída.



Moro fez os comentários em evento promovido pelo Lide em Nova York.



(Ricardo Leopoldo, correspendente)