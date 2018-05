Sérgio Moro posa para foto com Doria e volta a ser alvo de críticas

Moro aparece sorrindo na foto com o ex-prefeito de São Paulo e as respectivas esposas (foto: Reprodução Twitter)

O ex-prefeito de São Paulo e pré-candidato a governador João Doria (PSDB) deu “munição” para os críticos do juiz da Lava-Jato, Sérgio Moro, ao postar foto em que aparece com sua esposa Bia e o magistrado, também acompanhado da mulher Rosângela Moro. A foto foi tirada em Nova York durante o prêmio “Personalidades do Ano”.Doria também divulgou foto com Moro e o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg e aproveitou para falar da admiração pelos dois.“Noite especial aqui em NY ao lado de duas pessoas que admiro: ex-prefeito de NY, @Mikebloomberg e o juiz Sérgio Moro, homenageados no “Person of the Year Awards” (Personalidade do Ano), prêmio que também tive a honra de receber no ano passado, disse.As imagens passaram a circular nas redes sociais, replicadas principalmente pelos críticos da Lava-Jato, que aproveitaram para mais uma vez questionar a imparcialidade de Sérgio Moro.O juiz já foi envolvido em críticas por causa de uma foto em que aparece descontraído com o senador Aécio Neves e posteriormente disse que a foto foi 'infeliz'.