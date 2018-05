Técnicos do governo discutem nesta segunda-feira nova escala para salário de servidores

Apenas militares e funcionários da Fhemig receberão primeira parcela do salário na quarta-feira (foto: Alexandre Guzanche/EM/D.A Press)

PM

Representantes das secretarias da Fazenda, Planejamento e Advocacia Geral do Estado (AGE) estão reunidos na tarde desta segunda-feira para definir a nova escala de pagamentos do salário deste mês. A expectativa é que as datas sejam anunciadas no início da noite desta segunda-feira, ou no mais tardar na manhã de terça-feira.A previsão inicial era que o vencimento começasse a ser creditado na conta dos servidores a partir desta quarta-feira, mas o prazo terá que ser rediscutido porque o Estado teve que rodar uma nova folha de pessoal.A medida atende a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que encontrou irregularidades envolvendo o acúmulo de função por 96 mil funcionários do Executivo.Diante desse número, o governador Fernando Pimentel (PT) anunciou a suspensão imediata do salário desses servidores, até que uma comissão interna avalie caso a caso.Será mantido o pagamento nesta quarta-feira da primeira parcela do pagamento (para quem ganha até R$ 3 mil) dos policiais militares e funcionários da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).“Como a polícia roda folha separada e não tem ninguém da polícia (na lista do TCE), nós estaríamos pagando a polícia no dia 16 e também a Fhemig, porque é um órgão independente. Os outros nós vamos olhar e a comissão vai nos dizer se tem algum impedimento para pagar. Se não tiver, se não precisar rodar a folha novamente, aí nós vamos definir qual dia vamos pagar. Na segunda-feira vamos anunciar aos servidores como será o pagamento dos demais”, explicou o secretário da Fazenda José Afonso Bicalho, na semana passada.