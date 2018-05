Kalil faz brincadeira no dia das mães

Kalil brincou dizendo que as mães são cegas (foto: Paulo Filgueiras EM/ D.A. Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), homenageou sua mãe Leila na noite deste domingo (13) pelo Twitter e parabenizou todas as “mamães” pela rede social. Ele aproveitou para fazer uma brincadeira. “Parabéns, mamães! Saudades da minha… “Alexandre, você é lindo!” Mães, sempre cegas… rs rs rs”.Já o governador Fernando Pimentel (PT) divulgou um vídeo falando da data. Ele também disse se lembrar com saudade de dona Dina, com quem disse ter aprendido todos os valores da vida.“A compaixão, a sensibilidade, o carinho com as pessoas e o senso de justiça que sempre caracterizou sempre a vida da minha mãe”. Pimentel também falou do afeto com que sua mulher Carolina cuida da filha do casal, Maria Fernanda. “Parabéns, mamães, o dia é de vocês!”, disse.