Em mensagem de Natal, Kalil prevê ano difícil em 2018

MF Marcelo da Fonseca

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press )

Em mensagem de Natal divulgada nas suas redes sociais, o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PHS) falou sobre as dificuldades enfrentadas ao longo de seu primeiro ano e alertou sobre a perspectiva de mais um ano difícil em 2018.“Quero mandar essa mensagem para toda nossa gente, sabendo das dificuldades que passamos esse ano e das dificuldades que passaremos ano que vem. Nós estamos tentando, trabalhando”, afirmou Kalil.O prefeito desejou um ano melhor em 2018 e agradeceu a compreensão da população para os desafios enfrentados ao longo de 2017. No início do mês, Kalil afirmou que a prefeitura está trabalhando para resolver a falta de medicamentos em postos de saúde, mas alertou que o estado passa por dificuldades e “hora ou outra” os medicamentos podem faltar.Para 2018, a PBH planeja um saneamento das contas. No orçamento de 2016 aprovado na Câmara Municipal, a estimativa aprovada era encerrar 2017 com um déficit de R$ 150 milhões, número ainda não confirmado.Para o ano que vem, a proposta orçamentária prevê receitas e despesas de R$ 12,5 bilhões, sem previsão de déficit. “Tá difícil” Desde o primeiro balanço que fez de sua gestão, no início do segundo semestre, Kalil tem falado nas redes sociais sobre as dificuldades de governar em tempos de crise econômica.“Tá difícil. Não é mole isso aqui. Isso aqui não é brincadeira. Não estou aqui para falar que está tudo bem porque não está, continua muito ruim. Nós estamos tentando melhorar. Você não está sendo atendido como eu quero, mas vai voltar a ser atendido”, afirmou Kalil em julho, durante uma transmissão no Facebook.