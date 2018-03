Haddad: Candidatura de Lula vai pôr fim a pesadelo que é o governo Temer

São Paulo, 09 - Em rápido discurso durante evento do PT e da Fundação Perseu Abramo na capital paulista, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) reforçou que a candidatura que o partido trabalha é a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para o ex-prefeito, apontado como "Plano B" em caso de Lula ser impedido de concorrer à Presidência, a liderança do ex-presidente irá derrotar o governo do presidente Michel Temer nas eleições deste ano.



"O processo que ele vai liderar, mais uma vez, com uma transformação social, vai pôr fim a esse verdadeiro pesadelo a que nós estamos submetidos no governo Temer", disse Haddad. O petista afirmou que a articulação de Lula e a elaboração da segunda "Carta ao Povo Brasileiro" vão permitir uma quinta vitória da legenda e a "resposta definitiva ao golpe impetrado não contra o PT, mas contra o País", referindo-se ao impeachment de Dilma Rousseff.



Haddad coordena a elaboração da carta e o programa de governo de Lula, mas disse que ainda não há data para lançamento do documento. O prazo, citou, depende totalmente do ex-presidente. Ao citar a discussão, ele se referiu todas as vezes à "candidatura de Lula", evitando admitir que a legenda considera um cenário sem o ex-presidente na disputa.



(Daniel Weterman)