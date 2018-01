Cármen Lúcia prorroga inquérito que envolve Odebrecht, Renan e Jucá

Os parlamentares são acusados de receber R$ 5 milhões em propina da Odebrecht (foto: Carlos Moura/CB/D.A Press)

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogou por mais 30 dias o inquérito que corre na Corte contra os senadores Renan Calheiros (PMDB-AL) e Romero Jucá (PMDB-RR).Os parlamentares são acusados de receber R$ 5 milhões em propina da Odebrecht. A Polícia Federal solicitou 60 dias para concluir a investigação, mas a ministra decidiu conceder apenas metade do tempo.As investigações começaram em março do ano passado, após denúncia do Ministério Público. De acordo com Cármen Lúcia, o prazo total solicitado pela PF não foi aceito porque "o atraso no processo somente interessa a quem não tem razão, independentemente do pólo ocupado na relação jurídico processual".Como o Judiciário está em recesso, a decisão caiu nas mãos da presidente do tribunal. O relator do inquérito é o ministro Edson Fachin, que volta às atividades em fevereiro.