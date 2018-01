Temer aceita deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, para Ministério do Trabalho

(foto: Lúcio Bernardo Junior/Câmara dos Deputados)

A deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) foi aceita pelo presidente Michel Temer para a vaga deixada por Ronaldo Nogueira no Ministério do Trabalho e Emprego. A indicação foi feita pelo pai dela, o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do partido.A confirmação de Cristiane Brasil foi feita pelo próprio pai, após reunião na tarde desta quarta-feira com Temer.O presidente aguardava uma nova indicação do PTB, que deve manterá o controle da pasta, após o nome do deputado federal Pedro Fernandes (PTB-MA) ter sido vetado pelo ex-presidente José Sarney (PMDB-AP). Agora, com a saída de Marcos Pereira, abre-se mais um espaço na Esplanada.O nome cotado era o do deputado federal Pedro Fernandes (PTB-MA) mas, segundo Jefferson, Temer desistiu de nomeá-lo após o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) não referendar o nome de Fernandes, aliado do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).