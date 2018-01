Temer vai ao Planalto e deve receber Jefferson para definir ministro do Trabalho

Brasília, 03 - O presidente Michel Temer chegou por volta das 10h30 ao Palácio do Planalto depois de despachar nos últimos seis dias do Palácio do Jaburu, sua residência oficial. Por recomendação médica, ele precisou ficar em repouso e procurou cumprir uma agenda mais tranquila para poder se recuperar de uma cirurgia na uretra e de uma infecção urinária.



Por ora, a agenda do dia prevê apenas despachos internos, mas Temer deverá receber o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, ainda nesta quarta-feira. Eles devem discutir sobre uma nova indicação para a vaga de ministro do Trabalho, deixada por Ronaldo Nogueira semana passada.



O nome cotado era o do deputado federal Pedro Fernandes (PTB-MA), mas, segundo Jefferson, Temer desistiu de nomeá-lo após o ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) não referendar o nome de Fernandes, aliado do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).



Dino disputará a reeleição tendo como potencial adversária a ex-governadora Roseana Sarney (PMDB), filha do ex-presidente. Com isso, Temer pediu a Jefferson uma nova indicação do PTB, que manterá o controle da pasta, mas os dirigentes da sigla ainda não decidiram oficialmente a nova sugestão. O encontro de Temer e Jefferson deve ocorrer à tarde.



(Carla Araújo)