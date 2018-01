Prefeitura antecipa salário de servidores em janeiro

Prefeito Alexandre Kalil anunciou nesta terça-feira a antecipação do salário do servidor municipal em janeiro (foto: Paulo Filgueira/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte antecipou o pagamento da folha salarial do funcionalismo municipal referente ao mês de dezembro para o 4º dia útil, dia 5 de janeiro, próxima sexta-feira.Foram incluídos também na folha os acertos retroativos do reajuste de 2,53% dos meses de agosto, setembro e outubro.O montante representa R$ 41,5 milhões aos cofres do município, já previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2018. Segundo a prefeitura, a antecipação foi possível por causa de ajustes de caixa e planejamento.

Ao contrário dos servidores municipais, o Estado vai começar a pagar os funcionários a partir do dia 12. O governo divulgou nesta segunda-feira a escala de pagamento do mês de janeiro.