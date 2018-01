Escala de pagamento de janeiro dos servidores de MG começa dia 12

Parte dos servidores receberão três parcelas de salário e uma de 13º (foto: Euller Junior / EM / D.A. Press)

A maior parte dos servidores públicos de Minas Gerais inicia 2018 com uma escala de quatro dias para receber em janeiro. Isso porque, além da data definida para a primeira parcela do 13º, o salário continua sendo pago em três vezes.Pelo calendário divulgado pelo governo mineiro, a primeira data para depósito dos vencimentos é 12 de janeiro. Neste dia, todos recebem até R$ 3 mil líquidos. De acordo com o estado, o valor é o total do contracheque de 75% do funcionalismo.No dia 23 de janeiro será paga a segunda parcela para quem recebe de R$ 3 mil a R$ 6 mil líquidos (17%) e no dia 30 aqueles com salário superior a R$ 6 mil recebem o restante do pagamento.Já a escala do 13º salário começa no dia 19 de janeiro, quando os servidores recebem 25% do benefício. A folha extra será paga em quatro vezes, sempre no dia 19 de cada mês.Escala de pagamento- 1ª parcela: 12/01 (sexta-feira);- 2ª parcela: 23/01 (terça-feira);- 3ª parcela: 30/01 (terça-feira).Os critérios adotados continuam os mesmos:- servidores com salário até R$ 3 mil líquidos (75% do funcionalismo) recebem integralmente na primeira parcela;- servidores com salário até R$ 6 mil líquidos (17% do funcionalismo) recebem uma parcela de R$ 3 mil e o restante na segunda parcela;- servidores com salário acima de R$ 6 mil líquidos (8% do funcionalismo) recebem R$ 3 mil na primeira parcela, R$ 3 mil na segunda parcela e o restante na terceira parcela.13º salário1ª parcela: 19 de janeiro2ª parcela : 19 de fevereiro3ª parcela: 19 de março4ª parcela: 19 de abrilSomente para os servidores da segurança e de parte da saúde, o 13º salário será pago em duas parcelas. A primeira foi paga em 26 de dezembro e a segunda será quitada em 19 de janeiro, quando as outras categorias começam a receber.