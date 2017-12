Com Doria viajando, lei que dá nome de Marisa Letícia a viaduto de SP é sancionada

A homenagem a Dona Marisa enfrentou resistências entre os vereadores (foto: Mário Ângelo)

Na ausência do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), o presidente da Câmara Municipal da cidade, no exercício da função, vereador Milton Leite (DEM), sancionou neste sábado (30), a lei que dá o nome da ex-primeira dama Marisa Letícia a um viaduto de São Paulo. O espaço na Zona Sul paulistana, que está em construção, liga a Estrada do M'Boi Mirim à confluência da Avenida Luiz Gushiken (ex-ministro do PT, que morreu em 2013) com a Rua Adilson Brito.O projeto, aprovado pela Câmara Municipal no início de dezembro, foi de iniciativa da bancada do PT na Casa. Inicialmente, a homenagem seria em outro local, um prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, mas houve protesto dos moradores. O projeto sofreu resistência da base do prefeito e só foi aprovado graças a uma articulação do presidente da Câmara Municipal.A mulher do ex-presidente Lula (PT), desafeto de João Doria, morreu em fevereiro deste ano em decorrência de um AVC. Para justificar a homenagem, os vereadores disseram que dona Marisa liderou a passeata das mulheres em 1980, um protesto para libertação de sindicalistas presos à época, e lembraram o fato de ela ter sido primeira-dama do Brasil.João Dória e seu vice Bruno Covas (PSDB) estão viajando, por isso, a prefeitura foi assumida pelo chefe do Legislativo municipal.