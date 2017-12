Governo de Minas abre concurso para contratar 16 mil professores

As vagas haviam sido anunciadas pela secretária Macaé Evaristo (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

O governo de Minas Gerais publicou nesta quinta-feira (18) edital de concurso público para contratar 16 mil professores efetivos no estado. As vagas serão para 848 municípios divididos em 47 superintendências regionais da educação. Também serão contratados 700 especialistas em educação básica.O concurso será feito pela Fumarc e terá provas de múltipla escolha com caráter eliminatório e classificatório e avaliação de títulos. Em entrevista na quarta-feira (27), a secretária de Educação Macaé Evaristo antecipou que o concurso não concorre com outros que ainda estão vigentes, pois as vagas não estão no edital. “Além dos quatro que já realizamos nessa gestão, este concurso será o que tem a maior cobertura”, disse.A rede estadual tem 2.137.891 estudantes matriculados em 3.643 escolas distribuídas por Minas Gerais.Confira o edital publicado no Minas Gerais