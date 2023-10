'Akenda Mbani': versão ilustrada é lançada

Tradicional história do Congo, “Akenda Mbani" ganha uma versão recontada pela escritora Rosana Mont’Alverne, com ilustrações de Bruna Lubambo. O livro terá lançamento neste sábado (21/10), no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), a partir das 10h.

O livro traz a história do rei Redyua, pai da princesa Arondo, famosa por sua beleza, e pretendida pelo maior caçador do mundo, Akenda Mbani, que enfrentam fortes emoções para, como em todo bom conto tradicional, aprenderem com os ensinamentos que as adversidades provêm.