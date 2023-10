Primeira leitura: poemas do novo livro de Alícia Duarte Penna

671

Nascida em 1962 em Belo Horizonte, Alícia Penna é escritora, crítica de arte, arquiteta e geógrafa (foto: Reprodução)

“Crio vésperas”

Depois das partidas do pai,

da mãe, do navio,

Depois do fim das terras,

Das bandeiras, do horizonte.

Depois de escritas uma, duas,

quarenta e dez histórias,

apronto uma viagem.

Tudo para até que eu volte.

As abelhas desocupam-se.

As mulas têm o lombo nu,

nuas pela primeira vez.

Os ponteiros arrastam-se

em horas de verão.

A custo compro o xampu

a custo embalo o xampu.

Empilho as roupas na mala cinza.

Estas mesmas roupas, vestidas,

estes sapatos mesmos, calçados,

os óculos.

Até a volta, pronuncio,

despedindo-me de quem temo ser eu,

inamovivelmente.

Apenas desta vez vou voando

(não a pé)

e não deixo migalhas de pão pelo caminho,

Elizabeth.

seus métodos e testes

de docíssima paixão

como mudam se é que mudam

as lembranças dos que vivem

depois do retrato, fora do retrato

de costas para a cena do retrato ?

será que insistem

na ilusão de serem olhos

vivos, em movimento

captando aquilo que nos escapa,

que ficou preso no passado?

ou apenas mudam de espécie

viram narrativas anfíbias,

verbetes, palavras

e mais palavras?



“O medo do Sr.Manuel Ferreira de Azevedo”

Sua vila e sua vida estendem-se por cinco ruas

com cinco ruas que se cruzam,

por onde passam bicicletas, pés no chão e,

em férias e feriados, automóveis.

Automóveis, como televisões,

trazem o incognoscível.

Teme o Sr. Manuel.

e se recolhe, cedo, vigilante:

que não lhe tirem o colchão,

o cinto que franze a calça à cintura,

duas panelas, suas últimas palavras.



“Paissandu Hotel”

Não há sequer uma placa contando:

poetas se hospedaram aqui e aqui moraram.

No entanto, aqui estiveram eles:

sobre este chão em pastilhas hexagonais,

detrás desta porta pantográfica,

sob a luz da manhã.

“Estonteante”

Pudesse ter um leão em casa,

Ser estonteantemente feliz.

A vida numa linha,

segura e solta

ao vento que não cessa

- e o leão em casa.

“Cinquenta anos”

De pé

sob a própria sombra

ao meio-dia





Os poemas acima integram “origem-destino” (Impressões de Minas), terceiro livro da poeta Alícia Duarte Penna, com posfácios de Mário Alex Rosa e Teodoro Rennó Assunção, que classifica a obra como um livro “denso, complexo e variado”. Nascida em 1962 em Belo Horizonte, Alícia Penna é escritora, crítica de arte, arquiteta e geógrafa. Graduou-se em Arquitetura em 1987 pela Universidade Federal de Minas Gerais e é autora também dos livros “Duo terno e gravata”, “Quarenta poemas e dez” e “Espelho diário” (videoarte com Rosângela Rennó). Sua primeira tradução literária, de uma obra do escritor norte-americano Thomas Wolfe, foi publicada neste Pensar em agosto de 2022. Lançado ontem em Ouro Preto, "origem-destino" terá lançamento em Belo Horizonte no dia 25 de novembro.