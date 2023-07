Laura Erber lança 'As palavras trocadas' em Belo Horizonte

671

Laura Erber: lançamento na capital mineira (foto: ERICK SCHOLHAMMER/DIVULGAÇÃO)

Novo livro de poemas da escritora, editora e artista visual Laura Erber, "As palavras trocadas" terá lançamento em Belo Horizonte. O livro marca a estreia da coleção Arco, da editora Âyiné. Laura autografa cópias do volume no dia 21/7, às 19h30, na Livraria Quixote, com a participação da pesquisadora Carolina Anglada e do violinista Paulo Sérgio Thomaz.